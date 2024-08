Nur Neunter im Sprint: Bagnaia verliert WM-Führung

In Alcaniz siegt der Spanier Marc Marquez, dessen Landsmann Jorge Martin führt nun wieder in der Gesamtwertung.

In Alcaniz siegt der Spanier Marc Marquez, dessen Landsmann Jorge Martin führt nun wieder in der Gesamtwertung.

Martin wurde hinter dem sechsmaligen MotoGP-Weltmeister Marc Marquez am Samstag Zweiter, Rang drei ging an KTM-Pilot Pedro Acosta (beide Spanien). Am Sonntag (14.00 Uhr) steht in Alcaniz das Hauptrennen an.