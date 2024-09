Bagnaia rückt bei Marquez-Sieg an Martin heran - Bradl 14.

Martin, der den Sprint am Samstag gewonnen hatte, setzte bei einsetzendem Niederschlag in der Frühphase des Rennens auf einen Motorradwechsel, während Bagnaia weiterfuhr - es war die richtige Entscheidung des Titelverteidigers, der allerdings in der Folge Marquez nicht halten konnte. Bradl, der für Honda zu seinem fünften Wildcard-Einsatz der Saison kam, wurde durch die Motorradwechsel mehrerer Topfahrer nach vorne gespült.

Der Spanier Marquez, der erst am vergangenen Wochenende in Aragon seinen ersten Grand-Prix-Sieg nach 1043 Tagen gefeiert hatte, legte sogleich nach und schickt sich in dieser Form an, noch in den Titelkampf einzugreifen. Bei sieben ausstehenden Rennwochenenden ist Marquez WM-Dritter mit 259 Punkten, Martin (312) liegt nur noch sieben Zähler vor Bagnaia.