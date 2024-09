KTM: Neuer Teamchef in der MotoGP?

November 18, 2018 - Valencia, Spain - (L-R) Jorge Martin (88) of Spain and Del Conca Gresini Moto3, Aki Ajo, Can Oncu (61) of Turkey and Red Bull KTM Ajo, John Mcphee (17) of Great Britain and Cip-Green Power KTM during the race of the Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana of World Championship WM Weltmeisterschaft of MotoGP at Ricardo Tormo Circuit in Valencia, Spain on 18th Nov 2018 MotoGP Valencia - Race PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20181118_zaa_n230_342 Copyright: xJosexBretonx

© IMAGO/ZUMA Press