MotoGP-Comeback in Ungarn: Balaton Park wird neuer Hotspot

Einzigartige Lage am Balaton-See

Der Kurs liegt am Rande des Balaton-Sees – dem größten See Mitteleuropas und einem beliebten Touristenziel. Derzeit wird ein Hotel an den letzten Kurven gebaut, von dessen Dach aus fast der gesamte Kurs sichtbar sein wird. Ein passender Ort also, um die MotoGP wieder auf ungarischem Boden willkommen zu heißen. Die Weltmeisterschaft hofft, an den drei Tagen des ungarischen Grand Prix mindestens 120.000 Zuschauer begrüßen zu können.