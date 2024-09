MotoGP: Sachsenring-GP Mitte Juli 2025

In dieser Saison wurde vom 5. bis 7. Juli in Sachsen gefahren, von 2021 bis 2023 Mitte Juni.

Der Große Motorrad-Preis von Deutschland auf dem Sachsenring findet im kommenden Jahr am zweiten Juli-Wochenende statt. Das gaben die MotoGP und der ADAC am Donnerstag bekannt. Vorbehaltlich möglicher Änderungen, die allerdings nicht zu erwarten sind, wird vom 11. bis 13. Juli auf dem Traditionskurs bei Hohenstein-Ernstthal gefahren.

In dieser Saison fand der einzige deutsche WM-Lauf vom 5. bis 7. Juli in Sachsen statt, von 2021 bis 2023 wurde Mitte Juni gefahren. Einen Rahmenterminplan für das kommende Jahr gibt es noch nicht.

Fest steht, dass der Auftakt erstmals in der Geschichte in Thailand steigen wird. Vom 28. Februar bis 2. März wird auf dem Chang International Circuit in Buriram gefahren. Seit der Saison 2007 war der Große Preis von Katar stets der erste Saisonlauf. Lediglich 2023 wurde wegen einer Modernisierung der Strecke in Portugal gefahren.