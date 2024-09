Motorrad-WM: Ungarn nach über 30 Jahren zurück im Kalender

Nach über 30 Jahren macht die Motorrad-WM wieder in Ungarn Halt. Ab 2025 wird im Balaton Park am Plattensee gefahren, das gab die MotoGP am Donnerstag bekannt. Der bislang letzte Lauf war 1992 auf dem Hungaroring ausgetragen worden. Laut vorläufiger Planung findet die Veranstaltung im kommenden Jahr vom 22. bis 24. August statt. Der neue Kurs war im Vorjahr eröffnet worden.