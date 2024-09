Valentino Rossi: Neue Vorwürfe gegen Marc Marquez – Die unvergessene Fehde der MotoGP

SPORT1-AI 19.09.2024 • 09:53 Uhr Valentino Rossi erhebt erneut Vorwürfe gegen Marc Marquez und beschuldigt ihn, 2015 seine Titelchancen durch eine Fehde sabotiert zu haben.

Die MotoGP-Legende Valentino Rossi hat erneut schwere Vorwürfe gegen Marc Marquez erhoben. Rossi ist überzeugt, dass eine bittere Fehde mit dem Spanier ihn um seinen achten Titel in der Königsklasse gebracht hat. In der Saison 2015 verpasste Rossi den Fahrertitel um nur fünf Punkte an seinen Yamaha-Teamkollegen Jorge Lorenzo. Rossi beschuldigte den damaligen Honda-Fahrer, gegen ihn zu konspirieren, um Lorenzo zu unterstützen.

Unvergessene Konflikte auf der Strecke

In einem Interview im MigBagol-Podcast erinnerte sich der 45-jährige Rossi an die kontroverse Saison. Bereits beim dritten Rennen in Argentinien gerieten die beiden Fahrer aneinander. Marquez schied aus, nachdem er mit Rossis M1 kollidierte, der das Rennen schließlich gewann. Rossi erklärte: „Es ist das Schlimmste, was mir sportlich je passiert ist. Der Streit mit Marquez begann in Argentinien.“

Heftige Auseinandersetzungen in Assen und Sepang

In Assen kam es erneut zu einem Zusammenstoß, als Rossi in der letzten Schikane die Führung behielt. „Ich wusste, dass er es versuchen würde“, sagte Rossi. „Ich bremste so hart ich konnte, aber er kam trotzdem auf mich zu.“ Nach dem Rennen war Marquez verärgert und warf Rossi vor, die Kurve abgekürzt zu haben. Rossi entgegnete: „Er kam auf mich zu, was sollte ich tun?“

In Malaysia eskalierte die Situation weiter. Rossi beschuldigte Marquez öffentlich, Lorenzo zum Titel verhelfen zu wollen. „Ich wollte ihn in der Pressekonferenz bloßstellen, in der Hoffnung, dass er aufhören würde“, erklärte Rossi.

Der Höhepunkt der Spannungen war der berüchtigte Crash in Sepang, der Marquez zu Fall brachte. Rossi wurde daraufhin in Valencia ans Ende des Grids verbannt, was seine Titelchancen zunichtemachte. „Sie haben mir die Beine abgeschnitten, ich hatte die Weltmeisterschaft verloren“, erinnerte sich Rossi. „Marquez lächelte, als er hörte, dass ich von hinten starten würde.“

Rossi zieht Bilanz

Rossi bezeichnete Marquez als den „schmutzigsten“ Fahrer in der Geschichte des Motorradsports. „Marquez ist ein starker Fahrer, ein Champion“, sagte Rossi. „Aber 2015 hat er die Grenze überschritten. Niemand hat je so gekämpft, um einen anderen Fahrer verlieren zu lassen.“