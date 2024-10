Honda und Repsol trennen sich: Neuer Sponsor ab 2025 fix!

Das Honda MotoGP-Werksteam steht kurz vor einem Abschluss mit Castrol, um Repsol ab der Saison 2025 als Sponsor zu ersetzen. Wie Motorsport.com erfahren hat, war dies seit Monaten ein offenes Geheimnis. Am Sonntag des diesjährigen San Marino Grand Prix informierten Repsol-Manager Honda offiziell über ihre Absicht, den Sponsorenvertrag nicht zu verlängern. Dieser läuft am Ende der aktuellen Saison aus.

Ende einer 30-jährigen Partnerschaft

Mit einer kurzen Mitteilung nach dem MotoGP-Rennen beendete das spanische Unternehmen eine 30-jährige Partnerschaft, die seit dem Abgang von Marc Marquez Ende letzten Jahres an Stärke verloren hatte. Marquez' Wechsel zu Gresini führte zu einer erheblichen Reduzierung von Repsols finanziellen Beiträgen an HRC. Dies spiegelte sich in der deutlich geringeren Präsenz des Repsol-Logos auf der RC213V wider, das von einer zentralen Position auf die Unterseite der Motorräder von Joan Mir und Luca Marini wanderte.

Honda bleibt Repsol treu – vorerst

Trotz der Veränderungen hat sich das Werksteam weiterhin als Repsol Honda Team identifiziert, was einem Akt des guten Willens seitens der japanischen Marke zu verdanken ist. Die Motorräder traten vorwiegend in den Unternehmensfarben Rot, Blau und Weiß an, anstatt in Schwarz.