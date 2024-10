MotoGP: Martin baut WM-Vorsprung wieder aus

Jorge Martin hat im Titelkampf der MotoGP zurückgeschlagen. Der Spanier gewann das Sprintrennen auf Phillip Island und baute damit den Vorsprung in der Motorrad-WM auf den italienischen Titelverteidiger Francesco Bagnaia, der in Japan zuletzt Sprint- und Hauptrennen für sich entschieden hatte, auf 16 Punkte aus.

Bagnaia fuhr in Australien erst als Vierter über die Ziellinie. Hinter dessen Ducati-Markenkollegen Martin komplettierten Marc Marquez (Spanien) und Enea Bastianini (Italien), ebenfalls auf Ducatis unterwegs, das Podest. Martin verschaffte sich mit seinem Erfolg vor dem Hauptrennen am Sonntag wieder etwas Luft.

Martin atmet nach Sieg durch

Nach dem Grand-Prix-Wochenende in Down Under stehen noch drei weitere in Thailand (26./27. Oktober), Malaysia (2./3. November) und Spanien (16./17. November) auf dem Programm.