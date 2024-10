MotoGP-Star Marc Marquez dominiert auf Phillip Island

SPORT1-AI 18.10.2024 • 12:26 Uhr Marc Marquez dominiert bei verkürztem MotoGP-Tag in Phillip Island, profitiert von Regenpausen und schnellem Rhythmus. Alex Marquez folgt knapp dahinter.

Marc Marquez hat zugegeben, dass die Umstände auf Phillip Island ihm perfekt in die Karten gespielt haben, als er am ersten, verkürzten Tag des MotoGP Australian Grand Prix die schnellste Zeit fuhr. Marquez führte das Feld im zweiten Training an, gefolgt von seinem Bruder und Gresini-Ducati-Teamkollegen Alex, nachdem die morgendliche FP1-Session wegen starken Regens abgebrochen wurde.

Schnelle Anpassung an die Bedingungen

Mit dunklen Wolken über der Küstenstrecke zu Beginn der Nachmittagssession blieb keine Zeit für Experimente mit Set-ups auf der neu asphaltierten Strecke. Der Regen drohte jederzeit, daher war es wichtig, im Trockenen schnelle Rundenzeiten zu erzielen. Der ältere Marquez fand schnell seinen Rhythmus und konnte auf jede Bedrohung reagieren, auch als Jack Miller (KTM) und Maverick Vinales (Aprilia) kurzzeitig die Spitze übernahmen.

Seine beste Zeit am Ende der Session lag bei 1:27.770 Minuten. „Wir können sagen, dass heute meine Bedingungen waren“, gestand der 31-Jährige, der während seiner Honda-Jahre drei MotoGP-Rennen auf Phillip Island gewann. „Einer meiner Stärken ist es, mich gut und schnell an die Bedingungen anzupassen.“

Alex Marquez: Ein später Angriff

Im Gegensatz zu seinem Bruder tauchte Alex Marquez erst spät in der Session an der Spitze der Zeitenliste auf, als er eine Runde fuhr, die nur knapp über einem Zehntel hinter dem sechsfachen MotoGP-Champion lag. Beide Brüder waren sich jedoch einig, dass der Ausfall von FP1 ihnen einen Vorteil verschaffte. „Es war ein kurzer Tag, aber wenn wir kurze Tage haben, ist es normalerweise besser für mich“, sagte Alex, dessen Form in dieser Saison schwankend war und dessen einziges Podium im Juli in Deutschland stattfand. „Ich weiß nicht warum, aber wenn ich mehr Zeit auf der Strecke verbringe, ist es schlechter für mich.“

Vorbereitung auf den entscheidenden Samstag

Wie sein jüngerer Bruder ist auch Marc Marquez der Meinung, dass die Session am Samstagmorgen entscheidend für die Reifendaten sein wird, insbesondere angesichts des Ausfalls von FP1 und einiger Unbekannter bezüglich der Hinterreifen, die Michelin nach Phillip Island gebracht hat. „Morgen wird das Wichtigste sein, den Hinterreifen zu verstehen“, erklärte Marc. „Da werden wir versuchen, die richtige Option für das Rennen zu wählen.“