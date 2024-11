"Ich werde nicht jünger": Bradls letzter Auftritt in der MotoGP

Einmal noch dreht Stefan Bradl auf der ganz großen Bühne am Gasgriff - und dann ist nach beinahe 20 Jahren wohl Schluss für den deutschen Ex-Weltmeister: Das Saisonfinale der MotoGP ist für den Zahlinger ziemlich sicher der Abschied von der Motorrad-WM. "Ich gehe schwer davon aus, dass das mein letztes Grand-Prix-Wochenende sein wird – so plane ich", sagte Bradl dem Fachmagazin Speedweek vor dem Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky und DF1) in Barcelona: "Ich werde nicht jünger, und vom Speed sind die anderen beiden ein bisschen schneller."