MotoGP: Bagnaia stürzt, Martin dicht vor Titelgewinn

Nach einem teuren Sturz von Weltmeister Francesco Bagnaia steht Jorge Martin dicht vor seinem ersten Titelgewinn in der MotoGP. Der Spanier gewann den Sprint von Sepang und profitierte in Malaysia vom Ausfall seines italienischen Ducati-Markenkollegen. Bagnaia rutschte in der dritten von zehn Runden auf Platz zwei liegend von der Strecke.