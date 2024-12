Jorge Martins MotoGP-Triumph!

First MotoGP test at Barcelona-Catalunya Circuit. November 19 2024. In picture: Jorge Martin made his Aprilia debut Primeros tests de MotoGP en el Circuito de Barcelona-Catalunya. 19 de Noviembre de 2024 POOL MotoGP.com Cordon Press Images will be for editorial use only. Mandatory credit: MotoGP.com Cordon Press PUBLICATIONxNOTxINxFRAxESP

© IMAGO/CordonPress