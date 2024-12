Vom MotoGP-Star zum Profi-Radsport!

MotoGP Motul Solidarity Grand Prix von Barcelona 17.11.2024, Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, MotoGP Motul Solidarity Grand Prix von Barcelona ,im Bild Aleix Espargaro aus Spanien, Aprilia Racing Team *** MotoGP Motul Solidarity Grand Prix of Barcelona 17 11 2024, Circuit de Barcelona Catalunya, Barcelona, MotoGP Motul Solidarity Grand Prix of Barcelona ,in the picture Aleix Espargaro from Spain, Aprilia Racing Team nordphotoxGmbHx xBratic nph00250

© IMAGO/Nordphoto