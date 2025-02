Das tragische Ende einer populären Institution des Motorsports

Der Italiener kam vor drei Jahren während der Pandemie durch eine Corona-Erkrankung mit schwerem Verlauf ums Leben, sein Leben endete am 23. Februar 2023 in einem Krankenhaus in Bologna, einen Monat nach seinem 60. Geburtstag.

Gresinis Trauer um Simoncelli ging um die Welt

„Einer der speziellsten Charaktere des Motorsport“

Der 21-malige Grand-Prix-Sieger Gresini wurde zweimal Weltmeister in der 125er-Klasse, 1985 - damals zählte der Österreicher Gustl Auinger als WM-Dritter zu seinen schärfsten Rivalen - und 1987.In der MotoGP stand Gresini an der Spitze des Aprilia-Teams. Auch in der Moto2 und der Moto3 ist Gresini Racing aktiv. 2001 führte er den Japaner Daijiro Kato zum 250-ccm-WM-Titel - Kato verunglückte zwei Jahre später ebenfalls tödlich -, 2018 Jorge Martin in der Moto3.Martin machte den Titel in Sepang klar, dort, wo Simoncelli bei einem Crash, in den auch sein Freund und Idol Valentino Rossi sowie Colin Edwards verwickelt waren, zu Tode gekommen war. Ein emotional aufgewühlter Gresini, dessen Erschütterung am Unfallort und bei der Beerdigung Simoncellis um die Welt gegangen waren, widmete den Titel seinem einstigen Schützling.Gresini wurde am 27. Dezember 2020 nach einem positiven Coronatest in ein Krankenhaus in seiner Heimatstadt Imola eingeliefert. Drei Tage später erfolgte die Verlegung nach Bologna, wo Gresini ins Koma versetzt wurde.Nach zwischenzeitlichen Fortschritten erlitt Gresini einen Rückschlag, schon eine Woche vor seinem Tod bezeichneten die Ärzte seinen Zustand als „kritisch“. Letztlich verlor Gresini, der an ein Beatmungsgerät angeschlossen war, seinen Kampf gegen das Virus.„Fausto Gresini war für viele ein Kollege und für alle ein Freund. Er wird schmerzlich, schmerzlich vermisst werden“, schrieb die MotoGP in einem offiziellen Statement. Auch die Formel 1 kondolierte über ihren Twitter-Account und pries Gresini als „einen der speziellsten und geliebtesten Charaktere des Motorsports“.Gresini hinterließ seine Ehefrau Nadia und drei Kinder.