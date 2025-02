MotoGP 2025: Yamaha und Honda – Neue Allianzen für den Erfolg

Die japanische Kultur ist tief verwurzelt in Traditionen, und dies spiegelt sich auch in der MotoGP wider. Yamaha und Honda haben lange versucht, an ihren bewährten Methoden festzuhalten, bevor sie schließlich erkennen mussten, dass diese inzwischen überholt sind. In der vergangenen Saison gelang es keinem der beiden Hersteller, auch nur ein einziges Podium zu erreichen – ein klares Zeichen für die Krise, in der sie sich befinden.