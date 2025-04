Beeindruckende Zahl: MotoGP ist schneller al die Formel 1!

MotoGP hat höhere Höchstgeschwindigkeit als Formel 1

Betrachtet man die Zeitlisten der Strecken, die beide Serien nutzen, bleibt die Formel 1 bei den Rundenzeiten an der Spitze. Das ist auch korrekt, denn Formel-1-Autos sind schneller um die Strecke. Vier Kontaktpunkte und die enorme Abtriebskraft sorgen für Stabilität, die den Fahrzeugen zugutekommt.

Doch der entscheidende Punkt ist die Höchstgeschwindigkeit. Nehmen wir als Beispiel den Circuit of the Americas in Austin, Texas, mit einer der längsten Geraden im Kalender. Die Höchstgeschwindigkeit eines Formel-1-Autos auf der langen Geraden beträgt beeindruckende 330 km/h.