Drama in Katar: MotoGP-Star bei Horror-Crash schwer verletzt!

Beim Großen Preis von Katar kollidiert Fabio Di Giannantonio mit Jorge Martin, der verletzt ins Krankenhaus muss. Sicherheit und Rennfortsetzung werden in Frage gestellt

Der Große Preis von Katar wurde von einem dramatischen Zwischenfall überschattet, der sowohl Fahrer als auch Zuschauer in Atem hielt.

Fabio Di Giannantonio, Fahrer des Teams VR46, beschreibt die Kollision mit Jorge Martin als „die schlimmste Szene meines Lebens“. Der italienische Ducati-Pilot befand sich in unmittelbarer Nähe zu Martin, als dieser in der schnellen Kurve 12 auf der 14. Runde die Kontrolle über seine Aprilia verlor.

MotoGP: Di Giannantonio schildert den Unfall

"Er war vor mir und ging ein wenig weit. Ich war ziemlich nah an ihm dran", erklärte Di Giannantonio, während er die Ereignisse des Sonntags Revue passieren ließ. "Ich versuchte, ihn zu überholen, und als er stürzte, war sein Körper komplett vor meinem Motorrad. Und das ist eine wirklich schnelle Kurve. Ich hatte keine Möglichkeit auszuweichen, also berührte ich ihn."

Nach dem Unfall wurde Jorge Martin in offensichtlichen Schmerzen am Rand der Strecke gesehen. Wie Di Giannantonio und die meisten Zuschauer wussten, fuhr Martin bereits verletzt – Katar war sein Comeback-Event nach einem Trainingsunfall in der Vorsaison.