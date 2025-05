Aprilia hält an MotoGP-Weltmeister fest!

MotoGP: Weltmeister hat brisante Klausel

Motorsport.com berichtet, dass in der von Aprilia akzeptierten Version des Vertrags eine Klausel enthalten ist, die Martin volle Freiheit gewährt, Angebote von anderen Teams anzunehmen, falls er nach dem französischen GP in Le Mans nicht zu den Titelanwärtern zählt. Doch in einer am Donnerstag vor dem britischen GP veröffentlichten Erklärung betonte Aprilia, dass der Vertrag mit Martin „gültig und in Kraft“ sei und bis Ende der Saison 2026 respektiert werden müsse.