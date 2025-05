MotoGP: Márquez-Brüder feiern Doppelsieg im Sprint

SID 24.05.2025 • 17:53 Uhr Auch in der Gesamtwertung liegen die beiden Brüder an der Spitze, allerdings in umgekehrter Reihenfolge.

Der spanische MotoGP-Pilot Álex Márquez hat den Sprint im Rahmen des Grand Prix in Silverstone/Großbritannien gewonnen. Am siebten Rennwochenende der Saison kam der 29-Jährige vom Team Gresini vor seinem älteren Bruder Marc ins Ziel. Platz drei ging an den Italiener Fabio Di Giannantonio - die besten drei Fahrer saßen alle auf einer Ducati. Polesetter Fabio Quartararo (Frankreich/Yamaha) wurde lediglich Siebter.

