MotoGP-Revolution: Harley-Davidson steigt ein!

In der MotoGP startet 2024 eine exklusive Harley-Davidson Meisterschaft mit bis zu sieben Events und 16 Fahrern. Integration in FIM-Kalender und Details sind noch offen.

Harley-Einstieg lässt noch Fragen offen

Obwohl der vollständige Fahrplan für die neue Meisterschaft noch nicht veröffentlicht wurde, steht bereits fest, dass eine Runde am Circuit of the Americas (COTA) in Austin, Texas, stattfinden wird. Dort konnten die Zuschauer bereits Anfang des Jahres ein Harley-Davidson-Ausstellungsrennen genießen.