MotoGP-Rookie träumt von Ducati und einem Marquez-Rekord!

MotoGP-Rookie Fermin Aldeguer überrascht mit Podiumsplätzen und peilt 2027 einen Platz im Ducati-Werksteam an, unterstützt von Alex Marquez.

Der Spanier peilt einen Platz im Ducati-Werksteam für das Jahr 2027 an, zeigt sich jedoch überrascht über seinen frühen Erfolg. Erst vor zwei Wochen feierte er seinen ersten Podiumsplatz in der Königsklasse beim Grand Prix von Le Mans – und das bereits in seinem sechsten MotoGP-Rennen.