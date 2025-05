MotoGP: Talent verpasst Rennen nach Unterarm-OP!

Der thailändische MotoGP-Fahrer Somkiat Chantra wird beim bevorstehenden Grand Prix von Frankreich nicht an den Start gehen. Grund dafür ist, dass er sich von einer Unterarmoperation nicht vollständig erholen konnte.

Der Fahrer des LCR Honda Teams wurde am vergangenen Mittwoch in der Dexeus Klinik in Barcelona operiert, um Probleme durch das Kompartmentsyndrom zu beheben.