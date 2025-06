MotoGP: Weltmeister dank neuer Regel vor Rückkehr!

SPORT1 24.06.2025 • 15:00 Uhr Aprilia plant eine Testfahrt für Jorge Martin, um seine MotoGP-Rückkehr zu ermöglichen. Martins Genesung ist fast abgeschlossen, und eine Regeländerung erlaubt den Test.

Aprilia steht kurz davor, eine spezielle Testfahrt zu organisieren, die Jorge Martin zurück auf die RS-GP bringen könnte, bevor er in die MotoGP-Weltmeisterschaft zurückkehrt. Der Weltmeister von 2024 hat eine medizinische Untersuchung für die erste Juliwoche geplant, direkt nach dem Dutch GP, dem zehnten Lauf der Saison 2025. Diese Untersuchung ist entscheidend, da Martin bereits neun Rennen aufgrund seiner Verletzung verpasst hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

MotoGP-Star: Letzte Phase der Genesung

Martins Genesung befindet sich in der letzten Phase, und es wird erwartet, dass nach der Untersuchung am Montag mit Dr. Angel Charte ein konkreterer Rückkehrplan für den Aprilia-Fahrer festgelegt werden kann. Martin verletzte sich erstmals am 5. Februar am ersten Tag der Vorsaison-Tests und erlitt später im selben Monat eine zweite Verletzung, bevor er nach Thailand zum Saisonauftakt reiste. Nach den Rennen in Buriram, Argentinien und den Vereinigten Staaten kehrte Martin beim Qatar GP im April zurück.

Doch das Pech schlug erneut zu: Er stürzte und wurde während des Rennens von Fabio Di Giannantonio überfahren, was zu einem Pneumothorax, einer Rippenfellentzündung und mehreren Rippenbrüchen führte. Diese Verletzungen zwangen ihn zu einem zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt in Doha und haben ihn seitdem in der Genesung gehalten.

Regeländerung ermöglicht Testfahrt für Martin

Dank einer von Aprilia vorgeschlagenen Regeländerung, die von der MotoGP Grand Prix Commission genehmigt wurde, kann ein Fahrer nach dem Verpassen von mindestens drei Grands Prix an einem Test teilnehmen. Das italienische Team wartet nun auf die medizinische Freigabe, um eine private Testsession zu planen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Paolo Bonora, Sportdirektor von Aprilia, erläuterte am Sonntag in Mugello die Pläne des Werksteams: „Wir warten darauf, dass die Ärzte Jorge freigeben. Sobald das passiert, und dank der Regeländerung, die wir selbst vorgeschlagen haben, können wir einen Testtag organisieren,“ erklärte der Ingenieur.

Geplante Testfahrten und mögliche Rückkehr

Aprilia hat drei Testfahrten zwischen jetzt und dem Ende der Saison geplant: am 30.–31. Juli und 11.–12. August auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya sowie am 29.–30. Oktober in Jerez. Diese Tests werden voraussichtlich nach Martins geplanter Rückkehr stattfinden, die derzeit für Mitte Juli erwartet wird.

„Wie gesagt, wir werden die neue Regelung nutzen und einen speziellen Testtag einrichten, damit Jorge vor seiner Rückkehr aufs Motorrad steigen kann,“ bekräftigte Bonora. „Sobald wir das grüne Licht von Dr. Charte bekommen, suchen wir nach einem Termin,“ fügte er hinzu, ohne einen konkreten Veranstaltungsort zu bestätigen. Alle Anzeichen deuten jedoch auf den Misano Circuit in der zweiten Juliwoche hin – höchstwahrscheinlich am 8. oder 9. Juli.

Bislang haben weder Aprilia noch der Fahrer öffentlich über ein Rückkehrdatum spekuliert, aber es wird vermutet, dass der Tschechische GP (17.–20. Juli) das wahrscheinlichste Szenario für das Comeback des Weltmeisters darstellt.

{ "placeholderType": "MREC" }