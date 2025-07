Franco Morbidelli: Schwere Verletzung beim Sachsenring-Sprint – Ausgedünntes Fahrerfeld droht MotoGP Grand Prix

SPORT1 12.07.2025 • 19:32 Uhr Franco Morbidelli stürzt beim Sachsenring-Sprint schwer und erleidet eine Schlüsselbeinprellung. Das Fahrerfeld für Sonntag droht auf 18 Fahrer zu schrumpfen.

Franco Morbidelli hat sich bei einem heftigen Sturz während des MotoGP-Sprint-Rennens am Sachsenring am Samstag eine schwere Prellung des linken Schlüsselbeins zugezogen. Der 30-jährige Italiener wurde zunächst im medizinischen Zentrum der Rennstrecke untersucht und anschließend zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus nach Chemnitz gebracht. Sollte Morbidelli das deutsche Grand Prix-Rennen am Sonntag verpassen, gesellt er sich zur gesamten Tech3 KTM-Mannschaft, die ebenfalls ausfällt. Dies folgt auf die Blinddarmentzündung von Enea Bastianini vor dem Wochenende und die Schulterfraktur von Maverick Vinales im Qualifying.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ausgedünntes Fahrerfeld droht

Mit dem zweiten LCR Honda, das ebenfalls vakant ist, nachdem Somkiat Chantra kürzlich bei einem Trainingsunfall verletzt wurde, könnte das Starterfeld am Sonntag nur aus 18 Fahrern bestehen. Morbidelli stürzte aus zweiter Position bei hoher Geschwindigkeit während des Sprints, als er die Kontrolle über seine VR46 Ducati in Kurve 8 verlor und mehrfach durch das Kiesbett überschlug. Es war bereits der zweite Unfall des Römers an diesem Tag in der Linkskurve. Auch im Qualifying kam er spät zu Fall und verpasste damit die Chance, eine vielversprechende Runde zu vollenden.

Schnell, aber anfällig

Morbidellis Tag lässt sich am besten als schnell, aber fragil zusammenfassen. Trotz des Unfalls im Qualifying gelang es ihm, eine Zeit zu setzen, die ihm den vierten Platz auf der Startaufstellung sicherte – eine Leistung, die 2025 nur durch seinen Start aus der ersten Reihe in Aragon übertroffen wurde. Er begann das Rennen gut und positionierte sich hinter Marco Bezzecchis Aprilia auf dem zweiten Platz – eine bemerkenswerte Position für Morbidelli im Jahr 2025. Leider bleibt unklar, was er im Sprint hätte erreichen können, da der Sturz seine Chancen zunichtemachte.

Di Giannantonio hofft auf besseres Wetter