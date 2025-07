MotoGP-Showdown: Eine Premiere sorgt für Zündstoff!

Die MotoGP macht sich bereit für das heißeste Saisonfinale seit Langem: Nach der Sommerpause stehen in nur drei Monaten zehn Rennen auf dem Programm – fünf Doppelveranstaltungen am Stück.

MotoGP: Premiere am Plattensee in Ungarn

Zum Vergleich: Toprak Razgatlioglus Pole-Zeit in der Superbike-WM wurde mit nur 149 km/h Schnitt gemessen, fünf Stundenkilometer langsamer als der bisherige „Schleich-Rekord“ in Cremona.

Während in der MotoGP keiner der Stammfahrer bisher dort getestet hat, konnte Alvaro Bautista am vergangenen Wochenende bereits Renn-Kilometer sammeln: Der Spanier wurde in den ersten beiden Superbike-Läufen jeweils Dritter und stürzte in Lauf 3 auf Platz 3 liegend in Turn 8. Trotz des heftigen Abflugs sieht der zweifache Superbike-Weltmeister die Piste positiv.