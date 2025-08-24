MotoGP: Márquez dominiert auch in Ungarn

SID 24.08.2025 • 15:00 Uhr Der Spanier fährt in diesem Jahr weiter in einer eigenen Liga.

MotoGP-Star Marc Márquez hat beim Großen Preis von Ungarn seinen siebten Doppelsieg nacheinander eingefahren. Nach seinem Triumph im Sprint am Samstag dominierte der Spanier auf seiner Ducati auch einen Tag später auf dem neuen Balaton Park Circuit und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung noch weiter aus. Zweiter wurde Pedro Acosta (Spanien/KTM) vor Marco Bezzechi (Aprilia) aus Italien.

Nach 15 von 22 Rennwochenenden der Saison der Motorrad-Königsklasse hat Márquez (455 Punkte) nun 175 Punkte Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger, seinen Bruder Alex (280). Dahinter liegt Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) mit 228 Zählern.

Márquez erwischte von der Pole Position keinen guten Start, Bezzechi schob sich vorbei, auch Franco Morbidelli rutschte durch. In der Folge arbeitete sich Márquez, der in dieser Saison bislang in einer eigenen Liga fährt, aber wieder an die Spitze und fuhr am Ende ungefährdet dem Sieg entgegen.