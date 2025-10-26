Medien: Motorrad-Pilot Dettwiler lebensbedrohlich verletzt

SID 26.10.2025 • 13:21 Uhr Der Vater des Schweizers berichtet von "mehreren Herzstillständen" und hohem Blutverlust bei seinem Sohn.

Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler hat bei seinem schweren Unfall beim Moto3-Rennen in Malaysia offenbar lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Dies berichtete Dettwilers Vater Andy der Schweizer Zeitung Blick. „Sie haben um sein Leben gekämpft“, wurde Andy Dettwiler dort zitiert. Sein Sohn, der laut Blick „mehrere Herzstillstände“ erlitten und „viel Blut verloren“ habe, sei „vorerst in stabilem Zustand“. Für eine Entwarnung sei es aber „viel zu früh“.

Bei dem 20 Jahre alten Dettwiler seien zudem „Milz und Lunge in Mitleidenschaft gezogen worden. Dazu kommt ein offener Bruch am Bein“, berichtete die Zeitung weiter. Vonseiten des Veranstalters gab es zunächst keine Informationen zum Gesundheitszustand des Schweizers.

Bereits in der Aufwärmrunde war es zu dem Unfall gekommen. Jose Antonio Rueda, der neue Weltmeister aus Spanien, fuhr mit hoher Geschwindigkeit ins Heck von Dettwiler, der von seiner Maschine geschleudert wurde. Rueda habe eine Fraktur der Hand und mehrere Prellungen erlitten, teilte die MotoGP mit.