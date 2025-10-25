MotoGP: Bagnaia Sprintsieger - Alex Márquez Zweiter

SID 25.10.2025 • 09:50 Uhr WM-Champion Marc Márquez fehlt in Malaysia wegen einer Schulterverletzung.

Der frühere Motorrad-Weltmeister Francesco Bagnaia hat beim Großen Preis von Malaysia souverän seinen zweiten Saisonerfolg im Sprint eingefahren. Auf dem Kurs in Sepang feierte der italienische Ducati-Pilot in Abwesenheit des verletzten Weltmeisters Marc Márquez (Spanien/Ducati) einen Start-Ziel-Sieg vor Alex Márquez (Ducati), der sich damit bereits vorzeitig Rang zwei in der WM-Wertung hinter seinem Bruder sicherte. Platz drei belegte der Spanier Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini).

Bagnaia verbesserte nach Nullnummern bei den vorherigen WM-Stationen in Australien und Indonesien durch seinen Sieg wieder seine Chancen auf den dritten Platz im Gesamtklassement. Für das Hauptrennen am Sonntag hatte sich der 28-Jährige bereits vor dem Sprint die Pole Position gesichert.