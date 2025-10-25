Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
MotoGP
MotoGP
NEWS
FAHRERWERTUNG
TEAMWERTUNG
KALENDER
ERGEBNISSE
MotoGP>

MotoGP: Bagnaia Sprintsieger - Alex Márquez Zweiter

Bagnaia triumphiert beim Sprint

WM-Champion Marc Márquez fehlt in Malaysia wegen einer Schulterverletzung.
Sprintsieger in Sepang: Francesco Bagnaia
Sprintsieger in Sepang: Francesco Bagnaia
© AFP/SID/LILLIAN SUWANRUMPHA
SID
WM-Champion Marc Márquez fehlt in Malaysia wegen einer Schulterverletzung.

Der frühere Motorrad-Weltmeister Francesco Bagnaia hat beim Großen Preis von Malaysia souverän seinen zweiten Saisonerfolg im Sprint eingefahren. Auf dem Kurs in Sepang feierte der italienische Ducati-Pilot in Abwesenheit des verletzten Weltmeisters Marc Márquez (Spanien/Ducati) einen Start-Ziel-Sieg vor Alex Márquez (Ducati), der sich damit bereits vorzeitig Rang zwei in der WM-Wertung hinter seinem Bruder sicherte. Platz drei belegte der Spanier Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini).

Bagnaia verbesserte nach Nullnummern bei den vorherigen WM-Stationen in Australien und Indonesien durch seinen Sieg wieder seine Chancen auf den dritten Platz im Gesamtklassement. Für das Hauptrennen am Sonntag hatte sich der 28-Jährige bereits vor dem Sprint die Pole Position gesichert.

Sepang ist die drittletzte Station in der laufenden WM-Saison. Im November stehen zunächst der Grand Prix in Portugal und danach das Saisonfinale im spanischen Valencia auf dem Programm.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite