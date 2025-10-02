MotoGP: Marquez jagt seine Rekordmarke

SPORT1 02.10.2025 • 16:22 Uhr Marc Marquez gewinnt mit Ducati elf von 17 Grands Prix, sichert sich vorzeitig den WM-Titel und jagt nun einen Rekord.

Marc Márquez hat in dieser Saison mit Ducati bereits elf der ersten 17 Grands Prix gewonnen - und damit die Chance, seine historische Bestmarke von 13 Siegen aus dem Jahr 2014 erneut zu übertreffen. Damals dominierte der Spanier in seinem zweiten MotoGP-Jahr auf Honda und schrieb Geschichte. Seither kam niemand näher an diesen Wert heran als Márquez selbst, als er 2019 zwölfmal triumphierte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auf die Frage, ob er 2025 die 13-Siege-Marke knacken könne, antwortete der 32-Jährige: „Ja, es ist möglich. Schauen wir mal.“ Besonders Phillip Island und Valencia sieht er als „starke Strecken“, doch es brauche drei Erfolge: „Mandalika, Sepang und Portimão gehören nicht zu meinen Favoriten, aber ich kann mich dort verteidigen. Trotzdem will ich mir keinen Druck auferlegen.“

Marquez jagt Rekordmarke

Mit Platz zwei in Motegi krönte sich Márquez am vergangenen Wochenende zum neunten Mal zum Weltmeister in seiner Karriere und holte seinen siebten Titel in der Königsklasse. Trotz dieser Dominanz betont er, dass seine Herangehensweise reifer geworden sei: „Früher wollte ich jedes Rennen gewinnen und bin manchmal über das Limit gegangen. Jetzt genieße ich es mehr und versuche, keine dummen Fehler zu machen.“ Nach dem vorzeitigen Titelgewinn falle das Adrenalin ab, „da kann die Konzentration leiden“.

Den Schlussspurt der Saison möchte Márquez daher möglichst locker angehen. „Erstes Ziel ist, auf einer Strecke anzukommen, auf der ich noch nie das Rennen beendet habe. Zweites Ziel: die letzten fünf Grands Prix ohne Druck genießen“, erläutert er. Selbst eine Platzierung außerhalb der Top Fünf in den Trainings sieht er gelassen: „Kein Grund zur Sorge, zwei Stunden später haben wir die nächste Session.“

{ "placeholderType": "MREC" }