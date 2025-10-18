Trotz Möwen-Crash: Bezzecchi auch in Australien Sprintsieger

SID 18.10.2025 • 07:56 Uhr Nach dem bösen Indonesien-Vorfall mit Marc Márquez meldet sich der Italiener stark zurück - und kollidiert diesmal mit einem Vogel.

In Abwesenheit von Weltmeister Marc Márquez hat der italienische MotoGP-Pilot Marco Bezzecchi auch beim Großen Preis von Australien auf Phillip Island das Sprintrennen gewonnen. Der 27 Jahre alte Aprilia-Fahrer setzte sich am Samstag nach 13 Runden vor den Spaniern Raúl Fernández und Pedro Acosta durch.

Márquez, der schon als Champion feststand, hatte sich zuletzt beim Rennen in Indonesien nach einer Kollision im Hauptrennen mit Bezzecchi an der Schulter verletzt und wurde operiert. Der 32-Jährige wird eventuell beim Saisonfinale in Valencia Mitte November sein Comeback geben.

Ganz ohne Crash blieb Bezzecchi aber auch diesmal nicht: Beim Start kollidierte er mit einer unglücklichen Möwe. Der Italiener und sein Motorrad überstanden dies im Gegensatz zum armen Vogel unversehrt - dessen Federn blieben am Bike zurück.