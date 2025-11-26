Charity: Guintoli läuft London Marathon in Rennkombi

SID 26.11.2025 • 14:34 Uhr Sylvain Guintoli quält sich für seinen verstorbenen Sohn über die 42,195 Kilometer.

Ende April schlüpft der frühere MotoGP-Pilot Sylvain Guintoli wieder in seine Rennkombi, aber nicht um auf ein Motorrad zu steigen, der Franzose will im steifen Leder den London Marathon bewältigen. „Challenge accepted“, schrieb der 43-Jährige bei Instagram, Guintoli quält sich in der englischen Metropole für seinen Sohn über die 42,195 Kilometer.

Luca war im August nach einjährigem Kampf im Alter von nur sechs Jahren an Krebs gestorben, Sylvain Guintoli will mit seinem Lauf am 26. April 2026 um Aufmerksamkeit und Spenden für die britische Charity-Organisation PASIC werben. Diese kümmert sich um Familien krebskranker Kinder.