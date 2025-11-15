MotoGP: Alex Márquez gewinnt Valencia-Sprint

SID 15.11.2025 • 15:55 Uhr Der Bruder des Weltmeisters gewinnt den letzten Sprint der Saison.

In Abwesenheit des Weltmeisters Marc Márquez hat dessen Bruder und Vizeweltmeister Alex Márquez das letzte Sprintrennen der MotoGP-Saison in Valencia gewonnen. Der Spanier setzte sich am Samstag vor seinem Landsmann Pedro Acosta durch. Fabio Di Giannantonio komplettierte das Podium auf Rang drei.

Marco Bezzecchi, der von der Pole Position ins Rennen gegangen war, fiel bereits in der ersten Kurve hinter Márquez zurück und wurde kurz darauf auch von Acosta überholt. Am Ende reichte Platz fünf für den Italiener, um sich Rang drei in der Gesamtwertung zu sichern.