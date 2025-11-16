MotoGP: Bezzecchi gewinnt zum Saisonabschluss

SID 16.11.2025 • 14:56 Uhr Der Italiener triumphiert im letzten Saisonrennen in Valencia.

Marco Bezzecchi (Aprilia) hat das letzte Saisonrennen der MotoGP in Valencia gewonnen. In Abwesenheit des verletzten Weltmeisters Marc Márquez (Spanien/Ducati) triumphierte der italienische Motorradpilot vor Raúl Fernández (Spanien/Aprilia) und Ducati-Fahrer Fabio Di Giannantonio (Italien).

Für Bezzecchi war es der sechste Erfolg in der MotoGP und für Aprilia der erste Doppelsieg seit dem Rennen in Katalonien im September 2023.

Alex Márquez, der Bruder des Weltmeisters Marc, kam als Sechster ins Ziel. Dass er die Saison als Vizeweltmeister beenden würde, stand bereits zuvor fest. Am Samstag hatte er den Sprint gewonnen.