Erster türkischer Fahrer: Razgatlioglu feiert MotoGP-Premiere

SID 27.02.2026 • 06:07 Uhr Toprak Razgatlioglu sorgt in der MotoGP für eine außergewöhnliche Premiere: Der 29-Jährige startet für das Team Prima Pramac Racing.

Zum Saisonstart der MotoGP am kommenden Wochenende erlebt die Königsklasse des Motorradrennsports eine Premiere: Erstmals geht mit Toprak Razgatlioglu ein türkischer Fahrer an den Start.

Der dreimalige Superbike-Weltmeister feiert beim Auftakt in Thailand (28. Februar bis 1. März/Red Bull TV) sein Debüt für das Team Prima Pramac Racing.

„Alles ist neu. Es ist schwierig, alles auf einmal anzupassen. Motorrad und Reifen sind komplett anders - das braucht Zeit“, erklärte der 29-Jährige, der in seinem Heimatland schon jetzt als Nationalheld gefeiert wird.

Razgatlioglu: Durchbruch bereits 2013