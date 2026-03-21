Loch in der Strecke – MotoGP-Action in Goiania unterbrochen

SID 21.03.2026 • 18:21 Uhr Bauarbeiter versuchen, die Streckendecke auf der Start-Ziel-Geraden des Kurses wieder zu schließen.

Starke Regenfälle haben beim MotoGP-Wochenende in Goiania/Brasilien für einen ungewöhnlichen Streckenschaden auf der Start-Ziel-Geraden gesorgt. Das Qualifying für die Moto2- und Moto3-Klasse wurde wegen eines Loches bis auf Weiteres verschoben. Sollte es gelingen, den Asphalt zu reparieren, findet am Samstag als nächstes Event der ursprünglich für 19.00 Uhr MEZ (Sky) angesetzte MotoGP-Sprint statt.

Auf Bildern ist zu sehen, dass sich im Asphalt ein Sinkloch gebildet hat. Der Belag wurde an der Stelle rechteckig ausgeschnitten, Bauarbeiter sind im Einsatz und werden versuchen, die Strecke wieder zu schließen.

Der Motorrad-Weltverband FIM und die MotoGP arbeiten nach eigenen Angaben „gemeinsam mit dem lokalen Veranstalter an einer schnellstmöglichen Lösung des Problems“.