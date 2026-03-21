Loch in der Strecke – MotoGP-Action in Goiania unterbrochen

SID 21.03.2026 • 19:46 Uhr Bauarbeiter haben die Streckendecke auf der Start-Ziel-Geraden wieder geschlossen.

Starke Regenfälle haben beim MotoGP-Wochenende in Goiania/Brasilien für einen ungewöhnlichen Streckenschaden auf der Start-Ziel-Geraden gesorgt. Das Qualifying für die Moto2- und Moto3-Klasse wurde wegen eines Loches verschoben. Es gelang, den Asphalt zu reparieren, der ursprünglich für 19.00 Uhr MEZ (Sky) angesetzte MotoGP-Sprint soll um 20.20 Uhr beginnen.

Es ist geplant, dass das Moto3-Qualifying danach über die Bühne geht, die Moto2 ist erst am Sonntag dran.

Auf Bildern war zu sehen, dass sich im Asphalt ein Sinkloch gebildet hatte. Der Belag wurde an der Stelle rechteckig ausgeschnitten, Bauarbeiter füllten danach das Loch auf und schlossen es wieder.