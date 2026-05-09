Deutsches MotoGP-Comeback endet früh

SID 09.05.2026 • 15:33 Uhr Jonas Folger stürzt in Le Mans schon in der zweiten Runde. Der souveräne Sieg geht an einen früheren Weltmeister.

Bei seinem Comeback in der MotoGP ist Ersatzmann Jonas Folger früh gestrauchelt und im Sprint von Le Mans ausgeschieden.

Der 32-Jährige, bei Tech3-KTM für den Spanier Maverick Vinales am Start, stürzte in der zweiten von 13 Runden und musste aufgeben.

MotoGP: Martín siegt, Folger raus

Den Sieg in Frankreich ging an den Spanier Jorge Martín (Aprilia), ebenfalls auf das Podium schafften es der zweimalige MotoGP-Champion Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) und WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (Italien/Aprilia). Weltmeister Marc Márquez (Spanien/Ducati) flog kurz vor Schluss heftig ab.

Das Team Tech3 hatte am Montag bekannt gegeben, dass Folger auf der fünften WM-Station für Vinales fahren wird, der sich noch von einer Operation an der Schulter erholt.

MotoGP: Folger fährt erstes Rennen seit gut drei Jahren

Es war für den Rennfahrer aus Oberbayern der erste Einsatz in der Königsklasse seit gut drei Jahren, doch nach nur wenigen Kilometern war Schluss. Im Qualifying hatte der Rückkehrer den letzten Platz belegt, im Großen Preis von Frankreich am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) darf Folger nochmal ran.