MotoGP-Schock: Àlex Márquez verletzt – Aus für Mugello & Ungarn

SID 21.05.2026 • 13:50 Uhr Nach seinem schweren Sturz muss Vizeweltmeister Alex Márquez erstmal aussetzen.

Nach seinem heftigen Sturz in Barcelona verpasst MotoGP-Vizeweltmeister Alex Márquez die nächsten beiden Rennwochenenden.

Der spanische Ducati-Pilot kann bei den WM-Stationen in Mugello/Italien (29. bis 31. Mai) und auf dem Balaton Park Circuit in Ungarn (5. bis 7. Juni) nicht dabei sein. Das gab das Team Gresini Racing am Donnerstag bekannt.

Márquez nach Sturz schwer verletzt

Márquez war am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Katalonien nach einer Kollision auf einer Geraden mit hoher Geschwindigkeit zu Fall gekommen und hatte sich einen Schlüsselbeinbruch sowie eine Fraktur im C7-Wirbel zugezogen.

Nur Stunden nach dem Vorfall wurde der 30-Jährige operiert. Márquez, WM-Siebter, wird frühestens in Tschechien (19. bis 21. Juni) zurückkehren.