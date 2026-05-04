Deutscher kehrt in die MotoGP zurück

SID 04.05.2026 • 11:56 Uhr Rückkehr in die MotoGP. Der deutsche Motorradrennfahrer Jonas Folger ersetzt kurzfristig den KTM-Stammpiloten Maverick Vinales.

Der deutsche Motorradrennfahrer Jonas Folger kehrt zumindest kurzzeitig in die MotoGP zurück. Der 32-Jährige wird am kommenden Wochenende im französischen Le Mans beim fünften Saisonlauf den kürzlich operierten Stammfahrer des Teams Red Bull KTM Tech3, Maverick Vinales, ersetzen. Folger ist bei dem Team seit 2023 Testfahrer.

„Zunächst einmal wünsche ich Maverick eine schnelle und vollständige Genesung“, ließ sich Folger in einer Mitteilung des Teams vom Montag zitieren: „Persönlich freue ich mich sehr darauf, wieder mit allen Jungs bei Tech3 zusammenzuarbeiten – ich habe eine gemeinsame Vergangenheit mit diesem Team und es wird toll sein, alle wiederzusehen.“

Folger kehrt in die MotoGP zurück

Folger hatte bereits in den Jahren 2017 und 2023 Rennen in der MotoGP bestritten, in der Moto2 und Moto3 konnte er 2015 und 2016 bereits Grand-Prix-Siege feiern. Nun darf er erneut in der Königsklasse ran, weil sich der Spanier Vinales von einer Operation an der linken Schulter erholt.