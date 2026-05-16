MotoGP: Sturzpech für Martín - Álex Márquez gewinnt Sprint

SID 16.05.2026 • 15:38 Uhr Der Vize-Weltmeister stürzt in Barcelona gleich vier Mal und verpasst die WM-Gesamtführung.

Der Spanier Jorge Martín erlebt bislang ein MotoGP-Wochenende zum Vergessen. Nach seinen beiden Stürzen im Training am Freitag kam der Vize-Weltmeister auch im ersten Qualifying für den Grand Prix von Barcelona zu Fall, im anschließenden Sprintrennen landete der Aprilia-Fahrer nach einem starken Start im Kies und schied auf Kurs Gesamtführung aus.

Martín verpasste es, seinen italienischen Teamkollegen Marco Bezzecchi an der Spitze des Klassements zu überholen. Die beiden trennte vor dem Sprint nur ein Punkt. Mit Platz neun verdoppelte Bezzecchi seinen Vorsprung immerhin. Der Sieg ging an Álex Márquez (Ducati) vor Pedro Acosta (KTM) und Fabio di Giannantonio (Ducati).

Martín arbeitete sich im Sprint zunächst von Position neun auf fünf vor, ehe er in der dritten von zwölf Runden in Kurve zehn ins Kies rutschte. Nach vier Stürzen an diesem Wochenende geht Martín, der nach einem Trainingssturz eine leichte Gehirnerschütterung und Prellungen am linken Unterarm davontrug, als Neunter in das Hauptrennen am Sonntag (14.00), Bezzecchi von Rang zwölf. Die Pole Position sicherte sich Acosta.