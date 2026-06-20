MotoGP: Bagnaia holt im Sprint in Tschechien ersten Saisonsieg

SID 20.06.2026 • 15:38 Uhr Der Italiener beweist Nervenstärke und verweist Polesetter Ai Ogura und Marc Márquez auf die Plätze zwei und drei.

Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia hat das Sprintrennen der MotoGP in Tschechien gewonnen und seinen erlösenden ersten Saisonsieg gefeiert. Der Italiener setzte sich auf seiner Ducati vor dem Japaner Ai Ogura (Aprilia) und seinem Teamkollegen Marc Márquez (Spanien), der im Vorjahr in Brünn gewonnen hatte, durch.

Bagnaia sorgte für den 300. Sieg eines Italieners in der MotoGP. Er hatte einen minimalen Vorsprung von 0,241 Sekunden auf Polesetter Ogura. Márquez lag 0,794 Sekunden zurück.

Große Temperaturen und eine rutschige Strecke stellten die Fahrer vor große Schwierigkeiten, das erlebte auch der WM-Führende Marco Bezzecchi: Der Italiener schied mit seiner Aprilia aus, liegt mit 180 Punkten in der WM nur noch 15 vor dem Spanier Jorge Martín (165/Aprilia). Nur 15 Fahrer kamen ins Ziel.

Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio (Italien) ist mit 144 Punkten Dritter vor dem Spanier Pedro Acosta (132/KTM). Titelverteidiger Márquez, der am vergangenen Wochenende in Ungarn dominierte und davor zwei Rennen wegen zweier Operationen ausgefallen war, folgt mit 115 Zählern auf dem insgesamt fünften Platz.