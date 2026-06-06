MotoGP Ungarn: Márquez dominiert Sprint und bleibt ungeschlagen

SID 06.06.2026 • 15:30 Uhr Der Weltmeister aus Spanien feiert bei seinem dritten Start in Ungarn den dritten Sieg.

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez bleibt in Ungarn ungeschlagen. Nach seinem Doppelsieg bei der Premiere auf dem Balaton Park Circuit im Vorjahr gewann der Spanier am Samstag auf der achten WM-Station überlegen das Sprintrennen.

Es war für den Ducati-Piloten in dieser Saison der dritte Sieg in einem Kurzrennen, zuvor hatte Márquez in Goiania/Brasilien und Jerez/Spanien triumphiert.

Márquez siegt souverän im Sprint

Márquez, der wie 2025 das Qualifying gewann und von der Pole Position ins Rennen ging, gelang im Sprint über 13 Runden ein Start-Ziel-Sieg. Pedro Acosta (Spanien/KTM) musste früh abreißen lassen und wurde mit gut 1,5 Sekunden Rückstand Zweiter, Rang drei ging an WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi.

Der Italiener baute seine Führung im Klassement aus, da sein Aprilia-Teamkollege und ärgster Verfolger Jorge Martín (Spanien) nur Sechster wurde. Bezzecchi hat 20 Punkte Vorsprung.