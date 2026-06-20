MotoGP: Ausraster! WM-Führender suspendiert

SID 20.06.2026 • 20:24 Uhr Der Italiener Marco Bezzecchi war nach Angaben der Rennleitung nach einem Sturz mit Streckenposten aneinandergeraten und hatte diese dabei auch körperlich attackiert.

WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi ist nach einem mutmaßlichen Ausraster mit einem Startverbot für das MotoGP-Rennen in Tschechien am Sonntag belegt worden. Der Italiener war nach Angaben der Rennleitung nach einem Sturz am Samstag mit Streckenposten aneinandergeraten und hatte diese dabei auch körperlich attackiert. Sein Aprilia-Team kann noch Einspruch gegen die Sperre einlegen.

Bezzecchi war am Samstag im Sprintrennen auf der rutschigen Strecke ausgeschieden. Laut Anklage habe er anschließend „die Streckenposten geschubst und geschlagen, die versuchten, die Maschine zu bergen.“ Nach einer Anhörung bestätigten die Verantwortlichen die Sperre.