MotoGP: Fernández gewinnt Assen-Sprint vor Ogura

SID 27.06.2026 • 15:38 Uhr Das Kundenteam des italienischen Herstellers ist im niederländischen Assen erfolgreicher als die Werksmannschaft.

MotoGP-Pilot Raul Fernández hat seinen zweiten Sprintsieg in der laufenden WM-Saison geholt.

Der Spanier setzte sich im niederländischen Assen vor seinem Aprilia-Teamkollegen Ai Ogura (Japan) und Fabio Di Giannantonio (Italien/Ducati) durch. Fernández hatte Ende Mai bereits beim Kurzrennen in Mugello/Italien triumphiert.

MotoGP: Aprilia-Kundenteam sticht Werksteam aus

„Ich bin überglücklich. Wir sind jetzt stärker im Sprint als letztes Jahr“, sagte Fernández. Hinter den Podiumsplätzen landete WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (Italien) als Vierter vor seinem Teamkollegen und ärgsten Verfolger Jorge Martín (Spanien/beide Aprilia).

Aprilia dominierte am Tag vor dem Großen Preis der Niederlande (14.00 Uhr/Sky), das Kundenteam mit Fernández und Ogura war dabei erfolgreicher als die Werksmannschaft.

Der künftige Aprilia-Pilot Francesco Bagnaia (Italien/Ducati), der zur neuen Saison die Maschine von Martín übernimmt, fuhr als Sechster über die Ziellinie.