MotoGP: Fernández gewinnt Assen-Sprint vor Ogura

MotoGP-Pilot Raul Fernández hat seinen zweiten Sprintsieg in der laufenden WM-Saison geholt.
Nächster Erfolg für Fernández
Der Spanier setzte sich im niederländischen Assen vor seinem Aprilia-Teamkollegen Ai Ogura (Japan) und Fabio Di Giannantonio (Italien/Ducati) durch. Fernández hatte Ende Mai bereits beim Kurzrennen in Mugello/Italien triumphiert.
MotoGP: Aprilia-Kundenteam sticht Werksteam aus
„Ich bin überglücklich. Wir sind jetzt stärker im Sprint als letztes Jahr“, sagte Fernández. Hinter den Podiumsplätzen landete WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (Italien) als Vierter vor seinem Teamkollegen und ärgsten Verfolger Jorge Martín (Spanien/beide Aprilia).
Aprilia dominierte am Tag vor dem Großen Preis der Niederlande (14.00 Uhr/Sky), das Kundenteam mit Fernández und Ogura war dabei erfolgreicher als die Werksmannschaft.
Der künftige Aprilia-Pilot Francesco Bagnaia (Italien/Ducati), der zur neuen Saison die Maschine von Martín übernimmt, fuhr als Sechster über die Ziellinie.
Weltmeister Marc Márquez (Spanien) musste sich wenige Tage nach seiner Vertragsverlängerung bei Ducati um zwei Jahre bis 2028 zunächst mit Rang sieben begnügen. Nach dem Rennen wurde Bagnaia allerdings bestraft und eine Position zurückversetzt, weil er knapp die Tracklimits verletzt hatte.