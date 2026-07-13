Sachsenring-King Márquez: Wecke schlafende Muskeln – Titeljagd

SID 13.07.2026 • 05:55 Uhr "Wenn das klappt, können wir in der zweiten Saisonhälfte um den Titel kämpfen", sagt der "King of Sachsenring".

Es muss für die Konkurrenz wie eine Drohung klingen. „Ich will hart arbeiten, um einige Muskeln zu wecken, die schlafen“, sagte MotoGP-Weltmeister Marc Márquez, der „King of Sachsenring“, nach dem Großen Preis von Deutschland mit Blick auf die vierwöchige Sommerpause: „Wenn das klappt, können wir in der zweiten Saisonhälfte um den Titel kämpfen.“

Márquez, der am Sonntag zum Abschluss eines perfekten Wochenendes nach dem Triumph im Sprint seinen zehnten MotoGP-Sieg in Sachsen gefeiert hatte und auf den dritten Platz des WM-Klassements gesprungen war, plagen weiter Probleme mit seinem lädierten rechten Arm. Nach einer Schulteroperation ist es besser, doch der Spanier hat noch nicht wieder die 100 Prozent erreicht.

Er wolle in der Pause möglichst „mit meinem Arm einen Schritt nach vorn machen“, kündigte Márquez an. Ob das gelingen könne, wisse er nicht. Die verdiente Auszeit bis zum Grand Prix in Silverstone (7. bis 9. August) will der Ducati-Pilot „mit Liebe und Glück angehen“, dazu versuchen, sich „mental auszuruhen. Physisch werde ich versuchen, weiter zu arbeiten. Ich brauche Zeit, um auf mein Level zu kommen.“

MotoGP: Márquez heizt Titelkampf an

Auf dem Sachsenring spielte der 33-Jährige mit der Konkurrenz, hat Mitte der Saison 190 WM-Punkte auf dem Konto. Vor ihm liegen nur noch Jorge Martín (Spanien/208) und Ai Ogura (Japan/beide Aprilia/194). „Ich habe mich während des Rennens gut gefühlt. Ich bin glücklich, wie ich gefahren bin“, sagte der Motorradstar zum Start-Ziel-Sieg in Sachsen.