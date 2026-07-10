Moto-GP: Márquez verpasst Bestzeit am Sachsenring

SID 10.07.2026 • 11:39 Uhr Der MotoGP-Weltmeister aus Spanien belegt den zweiten Platz hinter seinem Landsmann Raul Fernandez.

Nach einem frühen Ausflug ins Kiesbett hat sich „Sachsenking“ Marc Márquez im ersten Training zum Großen Preis von Deutschland knapp geschlagen geben müssen. Der MotoGP-Weltmeister aus Spanien, abgesehen von 2024 bei bislang jedem Start auf dem Sachsenring siegreich, wurde mit seiner Ducati hinter Landsmann Raul Fernandez (Aprilia) Zweiter, in 1:20,880 Minuten fehlten Márquez 0,051 Sekunden. Dritter wurde am Freitagvormittag Fabio Di Giannantonio (Italien/Ducati/+0,107).

Jorge Martín (Spanien/Aprilia), WM-Spitzenreiter in der Motorrad-Königsklasse, kam nicht über Platz zehn hinaus, sein Teamkollege und ärgster Verfolger Marco Bezzecchi (Italien) wurde Achter.

Spitzenreiter patzt, Márquez stürzt früh

Für Márquez hatte der Tag denkbar schlecht begonnen. Nach weniger als fünf Minuten lag er im Kies, es erwischte den Motorradstar in Kurve 3. Der 33-Jährige blieb unverletzt und konnte schnell auf die Strecke zurückkehren. Das zweite Training findet um 15.00 Uhr (Sky) statt.