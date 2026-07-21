Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
MotoGP
MotoGP
NEWS
FAHRERWERTUNG
TEAMWERTUNG
KALENDER
ERGEBNISSE
MotoGP>

MotoGP: Fix! Ex-Weltmeister wechselt Team

Ex-Weltmeister wechselt Team

Fabio Quartararo wechselt zur nächsten Saison zum Honda-Werksteam. Der Franzose unterschreibt für die Saisons 2027 und 2028.
Fabio Quartararo fährt ab 2027 für das Honda-Werksteam
Fabio Quartararo fährt ab 2027 für das Honda-Werksteam
© AFP/SID/LOIC VENANCE / AFP
SID
Fabio Quartararo wechselt zur nächsten Saison zum Honda-Werksteam. Der Franzose unterschreibt für die Saisons 2027 und 2028.

Der ehemalige MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo wechselt zur nächsten Saison zum Honda-Werksteam.

Der 27-Jährige, der 2021 als bislang einziger Franzose den WM-Titel in der Königsklasse des Motorradsports gewann, unterschrieb für die kommenden beiden Jahre, wie Honda am Dienstag bekannt gab. Ab 2027 gilt das neue Reglement mit der Drosselung der Motoren auf 850 ccm.

MotoGP: Quartararo hat bislang elf Rennen gewonnen

Quartararo, der seit 2019 für Yamaha in der MotoGP fährt, siegte in insgesamt elf Rennen, fuhr 32 Podiumsplätze ein und sicherte sich 21 Pole-Positions.

Außerdem vermeldete Honda die Verpflichtung des 20-jährigen Kolumbianers David Alonso, der als großes Talent gehandelt wird.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite