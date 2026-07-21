MotoGP: Fix! Ex-Weltmeister wechselt Team

SID 21.07.2026 • 13:04 Uhr Fabio Quartararo wechselt zur nächsten Saison zum Honda-Werksteam. Der Franzose unterschreibt für die Saisons 2027 und 2028.

Der ehemalige MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo wechselt zur nächsten Saison zum Honda-Werksteam.

Der 27-Jährige, der 2021 als bislang einziger Franzose den WM-Titel in der Königsklasse des Motorradsports gewann, unterschrieb für die kommenden beiden Jahre, wie Honda am Dienstag bekannt gab. Ab 2027 gilt das neue Reglement mit der Drosselung der Motoren auf 850 ccm.

MotoGP: Quartararo hat bislang elf Rennen gewonnen

Quartararo, der seit 2019 für Yamaha in der MotoGP fährt, siegte in insgesamt elf Rennen, fuhr 32 Podiumsplätze ein und sicherte sich 21 Pole-Positions.