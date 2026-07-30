MotoGP ab 2027 im Free-TV

SID 30.07.2026 • 11:24 Uhr Änderung bei der Übertragung der Motorrad-WM bis 2030. Diverse Rennen werden künftig im Free-TV zu sehen sein.

Die Motorrad-Königsklasse MotoGP kommt bei RTL ins Free-TV. Ab 2027 will der Kölner Privatsender ausgewählte Rennen frei empfangbar übertragen. Der neue Vertrag für RTL Deutschland, zu dem seit Juni auch der Pay-TV-Sender Sky Deutschland gehört, gilt bis 2030. Auf Sky Sport werden weiterhin alle Rennen, Sprints, Qualifyings und Trainings zu sehen sein, dazu die Rennen und Sessions der kleineren Klassen Moto2 und Moto3.

„In den vergangenen drei Jahren haben unsere Kunden die Faszination MotoGP und die Live-Übertragungen dieses spektakulären Sports auf Sky Sport erleben können. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft fortzusetzen und auszubauen und die MotoGP langfristig exklusiv anzubieten – erstmals auch mit ausgewählten Rennen vor einem großen Publikum im Free-TV“, sagt Hans Gabbe, Vizepräsident Sports Rights & Commercialization bei RTL Deutschland.

MotoGP kommt ins Free-TV

Die Übertragungsrechte gelten für sämtliche Verbreitungswege in Deutschland, Österreich und der Schweiz und umfassen ebenfalls die Rechte zur öffentlichen Vorführung in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden.