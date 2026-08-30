MotoGP Aragón: Heimheld Márquez mit drittem Doppelsieg in Serie

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez ist beim Großen Preis von Aragón nicht zu schlagen. Der spanische Ducati-Pilot feierte am Sonntag bei seinem Heimrennen in Alcañiz den dritten Doppelsieg in Serie, schon 2024 und 2025 hatte der 33-Jährige auf dem Kurs den Sprint und den Grand Prix der Motorrad-Königsklasse gewonnen.
Márquez erneut eine Klasse für sich
Der MotoGP-Weltmeister ist im Motorland weiter eine Klasse für sich. Marc Márquez feiert sogar den dritten Doppelsieg in Serie.
Wie im Sprint vorn: Marc Márquez
© AFP/SID/JOSE JORDAN
Márquez dominiert erneut in Aragón
Für Márquez war es der insgesamt achte Triumph im Motorland Aragón, erfolgreicher war der siebenmalige MotoGP-Champion bislang nur auf dem Sachsenring (10). Márquez setzte sich vor seinem Landsmann Pedro Acosta (KTM) durch, der in der kommenden Saison mit ihm für das Ducati-Werksteam an den Start gehen wird. Dritter wurde Marco Bezzecchi (Italien/Aprilia).
Im WM-Klassement führt weiter Jorge Martín (Spanien/Aprilia/256 Punkte), der am Sonntag den fünften Platz belegte. Dahinter folgt Márquez (237), Bezzecchi (232) rutschte eine Position ab ist nur noch Dritter.
Bezzecchi verliert Führung früh
Polesetter Bezzecchi führte auf der 13. WM-Station bis zur sechsten Runde, dann schlüpften Márquez und Acosta bei einem Überholmanöver durch.