MotoGP Aragón: Heimheld Márquez mit drittem Doppelsieg in Serie

SID 30.08.2026 • 15:48 Uhr Der MotoGP-Weltmeister ist im Motorland weiter eine Klasse für sich. Marc Márquez feiert sogar den dritten Doppelsieg in Serie.

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez ist beim Großen Preis von Aragón nicht zu schlagen. Der spanische Ducati-Pilot feierte am Sonntag bei seinem Heimrennen in Alcañiz den dritten Doppelsieg in Serie, schon 2024 und 2025 hatte der 33-Jährige auf dem Kurs den Sprint und den Grand Prix der Motorrad-Königsklasse gewonnen.

Márquez dominiert erneut in Aragón

Für Márquez war es der insgesamt achte Triumph im Motorland Aragón, erfolgreicher war der siebenmalige MotoGP-Champion bislang nur auf dem Sachsenring (10). Márquez setzte sich vor seinem Landsmann Pedro Acosta (KTM) durch, der in der kommenden Saison mit ihm für das Ducati-Werksteam an den Start gehen wird. Dritter wurde Marco Bezzecchi (Italien/Aprilia).

Im WM-Klassement führt weiter Jorge Martín (Spanien/Aprilia/256 Punkte), der am Sonntag den fünften Platz belegte. Dahinter folgt Márquez (237), Bezzecchi (232) rutschte eine Position ab ist nur noch Dritter.

Bezzecchi verliert Führung früh